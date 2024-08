Schwerer Unfall in Kroatien: Ein Schweizer ist gestorben (Symbolbild).

Die Polizei von Zadar berichtete am Freitag, dass in der kroatischen Hafenstadt Vir, in der Nähe des Leuchtturms, ein Auto mit Schweizer Kennzeichen ins Meer gestürzt sei. Der Fahrer: Ein 29-jähriger Schweizer Staatsbürger, der nach Polizeiangaben noch am Unfallort starb.

Gemäss den bisherigen Untersuchungsergebnissen war der Schweizer wohl zu schnell unterwegs. In einer Kurve prallte er gegen Felsen. In der Folge landete sein Auto auf dem Dach und stürzte ins Meer.