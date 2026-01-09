DE
In Kiew
Selenski postet Video von Aufräumarbeiten nach Drohnenangriff

In der Nacht auf Freitag soll Russland Kiew mit 242 Drohnen angegriffen haben, das schreibt Selenski auf X.
Publiziert: 09:57 Uhr
