In Kapelle der Gemelli-Klinik Erstes Foto des Papstes nach über vier Wochen veröffentlicht

Seit mehr als vier Wochen wird Papst Franziskus in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Inzwischen ist er nicht mehr in Lebensgefahr. Zum ersten Mal seit seiner Erkrankung gibt es nun ein Foto vom Oberhaupt der katholischen Kirche.