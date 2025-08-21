Angriff auf Nord-Stream-Pipelines – Ukrainer festgenommen

Italienische Ermittler haben laut «Spiegel» einen Mann nahe Rimini festgenommen, der am Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen sein soll.

Nord-Stream-Pipeline war durch Sprengsätze schwer beschädigt worden. Foto: imago/UPI Photo

Im September 2022, sieben Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges, wurde die Nord-Stream-Pipeline in der Ostsee durch Explosionen beschädigt. Wer dahintersteckt, war ein Rätsel.

Doch jetzt konnte ein Beteiligter festgenommen werden. Das berichtete der «Spiegel» zuerst. Die Behörden in Italien konnten in Rimini den Ukrainer Serhii K.* schnappen.

Der Beschuldigte sei des gemeinschaftlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der Zerstörung von Bauwerken dringend verdächtig, erklärte die Bundesanwaltschaft. Diese teilte nun einige Einzelheiten aus ihren bisherigen Ermittlungen mit.

K. soll nun nach Deutschland gebracht werden

Demnach habe eine Gruppe von Menschen die Sprengsätze nahe der dänischen Insel Bornholm an den Leitungen platziert. Für den Transport hätten sie eine Segelyacht genutzt, die von Rostock aus startete. Diese sei mit Hilfe gefälschter Ausweispapiere bei einem deutschen Unternehmen gemietet worden.

K. soll nun nach Deutschland gebracht werden. Er solle dort dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Die Ukraine hat ihre Beteiligung an den Vorfällen rund um die Nord-Stream-Pipeline stets bestritten.

* Name bekannt