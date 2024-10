18-jähriger Sherpa bezwingt alle 14 Achttausender

Kurz zusammengefasst Nepalese Nima Rinji Sherpa bezwingt als jüngster alle 14 Achttausender

Er begann mit 16 Jahren und beendete es in 740 Tagen

Weltrekord: Am Mittwoch gegen 6.05 Uhr stand der Nepalese Nima Rinji Sherpa auf dem Mount Shishapangma in Nepal (8027 Meter) und war somit der jüngste Bergsteiger, der alle Achttausender – die 14 vom Internationalen Bergsteiger- und Kletterverband (UIAA) anerkannten Berge über 8000 Meter – bezwungen hat. Und das mit nur 18 Jahren!

Der junge Sherpa begann im Alter von 16 Jahren mit dem Hochgebirgsklettern und schaffte die Achttausender in nur 740 Tagen, wie «BBC» berichtet. «Dieser Gipfel ist nicht nur der Höhepunkt meiner persönlichen Reise, sondern auch eine Hommage an jeden Sherpa, der es jemals gewagt hat, über die uns traditionell gesetzten Grenzen hinaus zu träumen», so Nima Rinji Sherpa.

«Wir sind nicht nur Führer, wir sind Wegbereiter»

Der junge Mann will mehr als nur persönliche Rekorde brechen. Er möchte das Stereotyp der Sherpas als blosse Helfer für ausländische Bergsteiger durchbrechen, wie er auf Instagram schreibt. Das Wort Sherpa wird oft benutzt, um Bergführer oder Träger am Everest zu beschreiben. Tatsächlich handelt es sich aber um eine ethnische Gruppe von Menschen, die in den Bergen Nepals leben. Bei jedem Aufstieg wurde der junge Athlet von seinem Kletterpartner Pasang Nurbu Sherpa begleitet.

Er fügte hinzu: «Bergsteigen ist mehr als nur Arbeit, es ist ein Beweis für unsere Stärke, Widerstandsfähigkeit und Leidenschaft.» Nima Rinji Sherpa will der jüngeren Generation der Sherpas zeigen, dass sie «über das Stereotyp, nur Unterstützungskletterer zu sein, hinauswachsen und ihr Potenzial als Spitzenathleten, Abenteurer und Schöpfer entfalten können».

«Wir sind nicht nur Führer, wir sind Wegbereiter», so der junge Bergsteiger. «Lasst dies ein Aufruf an jeden Sherpa sein, die Würde in unserer Arbeit, die Kraft in unserem Erbe und die grenzenlosen Möglichkeiten in unserer Zukunft zu sehen.»

«Dieser Rekord ist jetzt schwer zu brechen»

Der 18-Jährige ist ein wahrer Überflieger: So hielt der junge Sherpa auch vorher folgende Rekorde: Jüngster Besteiger der Himalaya-Berge G1 (8080 Meter) und G2 (8035 Meter) und des Nanga Parbat (8126 Meter) in Kaschmir sowie jüngster Besteiger, der den Mount Everest (8849 Meter) und den nahe gelegenen Lhotse (8516 Meter) innerhalb von nur 10 Stunden bestiegen hat.

Rakesh Gurung, Direktor der Abteilung für Abenteuertourismus und Bergsteigen im nepalesischen Tourismusministerium, bestätigte den Rekord gegenüber «BBC». Der bisherige Rekordhalter war auch ein nepalesischer Bergsteiger, Mingma Gyabu «David» Sherpa, der dies im Alter von 30 Jahren im Jahr 2019 erreichte.

Alle 14 Achttausender befinden sich in Asien, in den Gebirgszügen des Himalaya und des Karakorum. Gurung über den neuen Rekord: «Dieser Rekord ist jetzt schwer zu brechen.»