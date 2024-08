In Nordrhein-Westfalen wurde ein toter Säugling in einem Abfallsack gefunden. Die Todesursache ist bisher unbekant.

Polizei findet in Deutschland totes Baby in Abfallsack

In Garage entsorgt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein schrecklicher Fund schockiert momentan die norddeutsche Stadt Berge. In einer Garage wurde die Leiche eines Säuglings in einem Abfallsack gefunden. Das berichtet die «Neue Presse». Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück bestätigte, dass der Säugling laut den Resultaten einer Obduktion lebensfähig gewesen wäre. Wie alt das Baby war und was die genaue Todesursache ist, ist bisher nicht bekannt.