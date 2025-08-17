Entlaufener Nasenbär sorgt für Polizeieinsatz

Ein entlaufener Nasenbär hat im sächsischen Bischofswerda für einen Polizeieinsatz gesorgt. Jugendliche entdeckten das Tier am frühen Sonntagmorgen in einem Kreuzungsbereich, wie die Polizei in Görlitz berichtete.

Der Nasenbär erkundete eine Baumwurzel in einem Vorgarten. (Archivbild) Foto: KLAUS-DIETMAR GABBERT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Tier erkundete demnach eine Baumwurzel in einem Vorgarten.

Die Jugendlichen riefen die Polizei und behielten den Nasenbären bis zum Eintreffen der Beamten im Blick. Wie sich herausstellte, war der Nasenbär aus dem Tierpark Bischofswerda ausgerissen. Wie ihm das gelang, war zunächst unklar.

Das Tier wurde vorübergehend auf dem Polizeirevier untergebracht und sollte im Laufe des Sonntags in den Tierpark zurückkehren. Mit dem Nasenbären wirbt der Zoo der ostsächsischen Stadt sogar im Logo.