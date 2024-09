In der russischen Region Twer Gewaltige Explosion nach Angriff auf Munitionsdepot

Am Mittwochmorgen ist ein russisches Munitionsdepot in der Stadt Toropez in der Region Twer von ukrainischen Drohnen angegriffen worden. Die darauffolgende Explosion verursachte ein Erdbeben der Stärke 2,8 und eine riesige Rauchwolke, die sogar im Weltraum sichtbar war.