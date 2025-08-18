DE
FR
Abonnieren

In der Region Saporischschja
Drohnenvideo zeigt russischen Panzer mit US-Flagge

Russische Soldaten rasen in einem Panzer mit einer USA-Flagge auf dem Dach in Richtung Front.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen