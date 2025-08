In der Cardigan Bay in Wales Unterwasser-Kamera fängt fast ausgestorbenen Hai ein

Forschende in Wales machen eine überraschende Entdeckung: Eine Unterwasserkamera filmte per Zufall einen seltenen Engelshai in der Cardigan Bay. Diese Sichtung ist besonders bedeutsam, da der Hai stark vom Aussterben bedroht ist.

