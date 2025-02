Ein Monteur erlitt in Brandenburg in einem Windrad einen medizinischen Notfall.

40-Jähriger in 140 Metern Höhe tot in Windrad gefunden

Windkraftanlage Foto: CHRISTOF STACHE

AFP Agence France Presse

Bei Wartungsarbeiten brach der Monteur, der sich zu dem Zeitpunkt in grosser Höhe befand, plötzlich zusammen. Gemäss «Bild» erlitt der Mann einen Herzstillstand.

Ein Kollege entdeckte den leblosen Arbeiter am Donnerstagabend im Innern der Anlage in Spremberg. Der 40-Jährige befand sich in einer Kapsel in mehr als 140 Metern Höhe.

Aus diesem Grund wurden spezialisierte Höhenretter zur Unterstützung gerufen. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Manns feststellen.