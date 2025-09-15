In Madrid hat sich am Montagabend ein Mann in einem Gebäude an der Gran Via verbarrikadiert und mit einer Explosion gedroht. Die Polizei rückte aus und überwältigte ihn.

Mann verbarrikadiert sich in Gebäude in Madrid und droht mit Explosion

In den sozialen Medien kursieren Bilder, die den Grosseinsatz zeigen. Foto: X @Pixel_Jonan

Darum gehts Mann verbarrikadiert sich in Madrid, droht mit Gasflaschen-Explosion

Polizei und Rettungsdienst vor Ort, Verhandlungsführer eingesetzt

Nahegelegene U-Bahnstation geschlossen

Marian Nadler Redaktor News

Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE und der TV-Sender Telecinco übereinstimmend unter Berfung auf Polizeiangaben berichten, hat sich am Montagabend in der zentralen Madrider Einkaufsstrasse Gran Via ein Mann in einem Gebäude verbarrikadiert. Den Berichten zufolge drohte er damit, einige Butangasflaschen zur Explosion zu bringen. Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort.

Der Mann, dessen Arme laut EFE blutüberströmt waren, soll sich im dritten Stock des Gebäudes verbarrikadiert haben. Die Polizei setzte einen Verhandlungsführer ein und überwältigte ihn später. Die dem Tatort nächstgelegene U-Bahnstation Gran Via wurde vorübergehend geschlossen.

Der Einsatz dauerte mehr als eine halbe Stunde und sorgte bei Passanten in der Gran Via für grosse Aufregung, wie «El Mundo» berichtete.