Themenparks fördern inländischen Tourismus, Konkurrenz durch Disney und Warner Brothers

In China ist das grösste Legoland der Welt eröffnet worden. Tausende Besucher strömten am Samstag trotz glühender Hitze zu der 31,7 Hektar grossen Anlage in Shanghai, zu deren Attraktionen die Fahrt in einem Miniaturzug und eine Achterbahn mit Drachenmotiven gehören. Es handelt sich um das erste Legoland in China.

Die chinesischen Behörden setzen unter anderem auf Themenparks, um den inländischen Tourismus zu befördern.

Die Legoland-Parks gehören dem britischen Unternehmen Merlin Entertainments und basieren thematisch auf der dänischen Lego-Spielzeugmarke.

Leuchtende Augen bei Klein und Gross

«Ich persönlich spiele gerne mit Legosteinen, und wir haben viele Bausätze zu Hause», sagte der 35-jährige Shi aus Hangzhou, der das Legoland mit Frau und Kind besuchte. Er erzählte, dass er seit der Corona-Pandemie nur noch selten ausserhalb des Landes gereist sei. Stattdessen besuche er «viele Male im Jahr» mit seiner Familie Freizeitparks in ganz China.

Tatsächlich hat das Legoland grosse Konkurrenz. So lockt das Disneyland in Shanghai mit einer neuen «Spider Man»-Attraktion. Und Warner Brothers will bis 2027 in der Wirtschaftsmetropole einen Harry-Potter-Park eröffnen. Der US-Spielzeuggigant Hasbro wiederum teilte diese Woche mit, die Arbeiten an seinem gigantischen, vom Cartoon-Schweinemädchen Peppa Wutz inspirierten Park in Shanghai seien nun in die «Phase der kreativen Gestaltung» eingetreten.

Trotz des schwachen chinesischen Wirtschaftswachstums hat der Inlandstourismus im ersten Quartal 2025 um 18,6 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zugenommen. Die Regierung in Peking hat Subventionen angekündigt, um touristische Reisen innerhalb des Landes preisgünstiger zu machen.