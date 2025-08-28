DE
Home
Ausland
Bei Radom Air Show in Polen stürzt F-16 Kampfjet ab
Im Senkrechtflug
F-16 Kampfjet stürzt bei Flugshow-Proben ab
In Polen ist ein F-16-Kampfjet abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Radom. Der Jet war für Proben einer späteren Flugshow in der Luft.
Publiziert: 20:22 Uhr
