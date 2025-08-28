DE
Im Senkrechtflug
F-16 Kampfjet stürzt bei Flugshow-Proben ab

In Polen ist ein F-16-Kampfjet abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Radom. Der Jet war für Proben einer späteren Flugshow in der Luft.
