In Villingen-Schwenningen kam es zu einem Familiendrama. Foto: Wikipedia

Auf einen Blick Drei Tote in Baden-Württemberg gefunden. Polizei spricht von Familientragödie

45-jähriger Mann fand Ehefrau und zwei Söhne leblos in Wohnung

Mutter soll zwei Jugendliche (14 und 16 Jahre) und sich getötet haben

AFP Agence France Presse

In einem Haus in Baden-Württemberg sind drei Tote gefunden worden. Bei dem Vorfall in Villingen-Schwenningen handle es sich um eine Familientragödie, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach fand ein 45-Jähriger am Dienstagabend seine gleichaltrige Ehefrau und die beiden 14 und 16 Jahre alten Söhne leblos in der Wohnung. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod feststellen können.

Beamte fanden ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln soll. Ersten Ermittlungen zufolge soll die Mutter erst die beiden Jugendlichen und dann sich selbst getötet haben. Das Kriminalkommissariat nahm weitere Ermittlungen auf. Eine Sprecherin der Polizei hatte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch zunächst lediglich einen Einsatz und ein laufendes Todesermittlungsverfahren bestätigt.