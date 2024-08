Im Schwarzen Meer Mit Treibstoff beladene Fähre brennt lichterloh

In einem Hafen in Krasnodar Krai brannte am Donnerstag eine russische Fähre. Zuvor soll diese von einer ukrainischen Rakete getroffen worden sein. Die Fähre soll grosse Mengen Treibstoff geladen haben. Mehrere Treibstofftanks auf der Fähre sollen explodiert sein.