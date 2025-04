Bayerns Ministerpräsident Markus Söder musste seine Indien-Reise wegen eines Magen-Darm-Infekts vorzeitig abbrechen. Er blieb in einem Hotel in Neu-Delhi, während die Delegation die Reise in die Partnerregion Karnataka ohne ihn fortsetzte.

Söder bleibt in Hotel in Neu-Delhi, Delegation setzt Reise fort

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58) hat eine Indien-Reise wegen eines Magen-Darm-Infekts vorzeitig abbrechen müssen.

Wie eine Sprecherin der Staatskanzlei in München am Montag bestätigte, konnte er das vorgesehene Reiseprogramm aus gesundheitlichen Gründen nicht fortsetzen. Söder blieb demnach zunächst in einem Hotel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.

Söder ist seit Samstag auf Einladung von Premierminister Narendra Modi (74) in Indien. Für Montag war eine Weiterreise von der Hauptstadt in die bayerische Partnerregion Karnataka geplant. Die Reise dorthin soll nun von der Delegation um Staatskanzleiminister Florian Herrmann (53) fortgesetzt werden. Die gesamte Indien-Reise war bis Mittwoch geplant.

Normalerweise hat Söder einen guten Magen. Davon zeugen viele Fotos auf Instagram. Regelmässig schiesst Bayerns Ministerpräsident Bilder von seinem Essen und veröffentlicht sie unter dem Hashtag #söderisst.

Darunter traditionelles Essen wie Schäufele mit Kloss oder auch mal einen Döner oder was von McDonalds. Natürlich darf auch etwas Süsses nicht fehlen, wie ein Erdbeerbecher mit Vanilleeis.