Machado kündigt baldige Rückkehr nach Venezuela an

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado hat ihre baldige Rückkehr in ihr Heimatland angekündigt. Im Dezember hatte die bis dahin im Untergrund lebende Machado den Friedensnobelpreis entgegengenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft María Corina Machado kehrt bald nach Venezuela zurück, um den Übergang zu begleiten

Sie fordert das Volk zur Vorbereitung auf einen «gigantischen Wahlsieg» auf

Vor 80 Tagen verliess sie Venezuela War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sie werde «in wenigen Wochen» nach Venezuela zurückkommen, um den Übergang im Land zu begleiten, erklärte die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado (58) in einer Ansprache in den sozialen Medien. «Der Übergang in eine Demokratie in Venezuela ist unaufhaltsam», sagte Machado darin.

Vor 80 Tagen habe sie das Land mit einer Mission verlassen. «Viele Venezolaner riskierten ihr Leben, damit ich heute hier sein und diese Mission erfüllen kann», sagte die 58-Jährige, die sich momentan in den USA aufhält. Sie rief das Volk auf, sich auf einen «neuen und gigantischen Wahlsieg» vorzubereiten.

Venezuela befindet sich in Umbruchphase

Im vergangenen Dezember hatte die bis dahin im Untergrund lebende Politikerin den Friedensnobelpreis in Oslo persönlich entgegengenommen. Nach der Ergreifung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro (63) durch US-Elitesoldaten Anfang Januar hatte Machado zunächst die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia (76) als Nachfolger gefordert. Später erklärte sie, selbst Präsidentin Venezuelas werden zu wollen.

Seit dem Machtwechsel befindet sich das südamerikanische Land in einer Phase politischer Umbrüche. Die aktuelle Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez (56) habe dieselbe Natur wie die vorherige, sagte Machado: «Es sind die, die gefoltert, verfolgt, eingesperrt haben, Menschen haben verschwinden lassen, umgebracht, enteignet und gelogen haben.»