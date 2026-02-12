Am Donnerstagmittag herrscht Amok-Alarm an einer deutschen Schule. Die Polizei ist vor Ort, Schüler wurden aus den Klassenzimmern evakuiert. Offenbar wurde eine bewaffnete Person im Gebäude gesichtet.

Janine Enderli Redaktorin News

Ausnahmezustand an einer Berufsschule im deutschen Salzgitter: Wie «Bild» berichtet, ist an der Schule Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Zur Sicherheit seien die Schüler in den Klassenräumen eingeschlossen worden.

Wie die Polizei gegenüber «Bild» bestätigt, sei im Gebäude eine Person mit Waffe gesichtet worden. Daraufhin wurde der Grosseinsatz ausgelöst. Bisher konnte noch kein Verdächtiger entdeckt werden.

«Wir sind mit vielen Einsatzkräften vor Ort», teilte die Polizei auf X mit. Die Schüler werden nach und nach aus dem Gebäude geführt. In einer Mitteilung an die Eltern erklärte die Schulleiterin, dass es sich um eine reine Sicherheitsmassnahme handle. «Ihr Kind ist aktuell nicht in Gefahr», hiess es.