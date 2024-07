Ein gesuchter 25-jähriger Pole wurde am Montag von der deutschen Bundespolizei im Badischen Bahnhof Basel festgenommen. Der Mann war wegen eines Verstosses gegen das Anti-Doping-Gesetz auf der Flucht und konnte die geforderte Geldstrafe nicht zahlen.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Hier fand die Festnahme statt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein per Haftbefehl gesuchter 25-jähriger Mann ist am Montag von der deutschen Bundespolizei im Badischen Bahnhof Basel verhaftet worden. Der in der Schweiz wohnhafte Pole war untergetaucht und hatte versucht, mit dem Fernzug nach Deutschland einzureisen.

Eine Patrouille der Bundespolizei habe den polnischen Staatsangehörigen im Badischen Bahnhof Basel kontrolliert, teilte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Dienstag mit. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass noch ein Haftbefehl gegen den Mann zu vollstrecken gewesen sei.

Ein deutsches Gericht hatte den Polen im vergangenen Jahr wegen eines Verstosses gegen das Anti-Doping-Gesetz zu einer Geldstrafe verurteilt. Weil der Gesuchte weder die Strafe zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antrat, erliess die Staatsanwaltschaft Haftbefehl, wie es in einer Medienmitteilung weiter hiess. Der Mann konnte die geforderten 4800 Euro der Bundespolizei im Badischen Bahnhof nicht bezahlen. Daher wurde er festgenommen und die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.