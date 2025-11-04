Der ehemalige Vizepräsident der USA Dick Cheney ist am Montag im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Republikaner bekleidete zahlreiche einflussreiche, politische Ämter.

Cheney war der Vizepräsident unter George W. Bush. Foto: X

Janine Enderli Redaktorin News

Der ehemalige US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot. Der US-Vizepräsident unter George W. Bush verstarb am Montag im Alter von 84 Jahren, wie seine Angehörigen in einer Stellungnahme bekannt gibt.

«Richard B. Cheney, der 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten, ist gestern Abend, am 3. November 2025, im Alter von 84 Jahren verstorben. Seine geliebte Frau Lynne, mit der er 61 Jahre lang verheiratet war, seine Töchter Liz und Mary sowie weitere Familienmitglieder waren bei ihm, als er starb. Der ehemalige Vizepräsident starb an den Folgen einer Lungenentzündung sowie einer Herz- und Gefässerkrankung.»

Cheney hatte eine lange politische Karriere. Unter anderem war er Stabschef des Weissen Hauses. Kongressabgeordneter von Wyoming, Verteidigungsminister und schliesslich Vizepräsident.

