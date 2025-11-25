DE
Beliebte Zoo-Schildkröte eingeschläfert
141-jährige Gramma:Beliebte Zoo-Schildkröte eingeschläfert

Im Alter von 140 Jahren
US-Zoo schläfert tierischen Social-Media-Star ein

Das Tier überlebte zwei Weltkriege: Im Zoo von San Diego ist eine 140 Jahre alte Schildkröte eingeschläfert worden.
Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück und Donald Trumps Grossvater Friedrich war frisch aus Bayern in die Neue Welt aufgebrochen. Das Tier kam zwischen 1928 und 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in den Zoo von San Diego und ist nun am 20. November laut Angaben des Tierparks im Alter von rund 140 Jahren gestorben.

Wegen ihres hohen Alters sei der Knochen-Zustand der Schildkröte so schlecht geworden, dass die Pfleger sich entschieden hätten, sich von ihr zu verabschieden, heisst es auf der Instagram-Seite des Parks. Die anfangs noch auf Schwarz-Weiss-Fotos abgelichtete «Königin des Zoos» sei am Ende ihres Lebens zu einem dauerpräsenten Social-Media-Star geworden, hiess es weiter. Die «Geschichtszeugin und geliebte Ikone» sei vermutlich das älteste Lebewesen des Zoos gewesen, teilte die Einrichtung mit.

