Tech-Milliardär Larry Ellison musste seine Yacht vor Jahren umbenennen. Er sah sich selbst zu diesem Schritt gezwungen, nachdem er auf den zweideutigen Namen der Yacht hingewiesen worden war.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Larry Ellison (81), Gründer des US-amerikanischen Software-Konzerns Oracle, musste vor vielen Jahren den Namen seiner Yacht ändern, nachdem ihm bewusstgeworden war, was dieser rückwärts gelesen bedeutet.

Diese Anekdote, die Ellison in seiner 2013 erschienenen Biografie «Softwar» verraten hatte, taucht nun wieder in den sozialen Medien auf, nachdem das «New York Magazine» vergangene Woche ein Porträt von Larry Ellisons Sohn David Ellison veröffentlichte. Doch was macht den Namen so besonders?

«Izanami»

Tech-Milliardär Ellison kaufte die Yacht im Jahr 1999. Schon damals war er einer der reichsten Männer der Welt. Mit 13 Milliarden Dollar belegte er Platz 23 in der berühmten Forbes-Liste.

Das Luxus-Schiff trug damals den Namen Izanami. Berichten zufolge war das Schiff ursprünglich für einen japanischen Geschäftsmann gebaut worden. «Izanami und Izanagi sind die Namen der beiden Shinto-Gottheiten, die der Legende nach die japanischen Inseln erschaffen haben», so Ellison in seiner Biografie.

Ellison benannte Yacht um

Später hätten Medien jedoch vermehrt darauf hingewiesen, dass Izanami rückwärts gelesen «I'm a Nazi» (zu Deutsch: «Ich bin ein Nazi») heisst. Anstatt den Medien den Shintoismus zu erklären, habe sich Ellison entschieden, die Yacht umzubenennen. Heute trägt das 58-Meter-Schiff den Namen Ronin – und gehört Berichten zufolge dem italienischen Unternehmer Alessandro Del Bono.

Gemäss dem Medienportal «Superyacht Times» steht die Yacht derzeit zum Verkauf – für rund 33,1 Millionen Dollar (rund 26,4 Millionen Franken). Das entspricht einem Wertzuwachs von rund 32 Prozent seit 1999. Ellison kaufte die Yacht Berichten zufolge damals für 25 Millionen Dollar (rund 19,9 Millionen Franken).

Umstieg auf The Rising Sun

Ellison stieg nach dem Verkauf seiner Yacht auf eine neue um – die 138 Meter lange The Rising Sun. Unklar ist, wann genau der Verkauf der alten und der Kauf der neuen Yacht erfolgten.