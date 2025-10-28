DE
Hurrikan Melissa wütet in Jamaika
Wassermassen überfluten Santa Cruz

Jamaika steht vor einer Naturkatastrophe. Hurrikan Melissa sorgt für Überschwemmungen und Erdrutsche, es gibt bereits erste Todesopfer.
Publiziert: 19:48 Uhr
