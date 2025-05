Ein Bahnstreik in Italien führte am Freitag zu hunderten Zugausfällen. Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen für Eisenbahner.

Streik legt Bahnverkehr in Italien lahm

Bahnreisende brauchen in Italien am Freitag starke Nerven. Foto: IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Bahnstreik in Italien: Hunderte Züge ausgefallen, Reisende sollen sich informieren

Gewerkschaften fordern Erneuerung des Kollektivvertrags und bessere Arbeitsbedingungen

24-stündiger Arbeitsausstand betrifft regionale, Intercity- und Hochgeschwindigkeitszüge

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wegen eines Bahnstreiks sind in Italien am Freitag hunderte Züge ausgefallen. Der 24-stündige Arbeitsausstand betraf sowohl regionale, als auch Intercity- und Hochgeschwindigkeitszüge, wie die Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato) mitteilten. Die FS hatten in den vergangenen Tagen die Fahrgäste aufgerufen, sich zu informieren, bevor sie sich zum Bahnhof begeben, und – wenn möglich – ihre Reise zu verschieben.

Der Streik wurde von einigen Gewerkschaftsverbänden ausgerufen, die die Erneuerung des Kollektivvertrags der Eisenbahner fordern. Der Ausstand wurde von den linken Arbeitnehmerverbänden USB und SGB initiiert. Sie fordern Lohnerhöhungen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Sicherheit für das Personal. Zuletzt waren wiederholt Schaffnerinnen und Schaffner angegriffen und verletzt worden.