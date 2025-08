Ein Grieche ist im gefährlichen Couloir du Goûter abgestürzt. Der Bergsteiger wurde am späten Vormittag von Rettungskräften geborgen.

Im Mont-Blanc-Massiv kam ein Grieche ums Leben. Foto: AFP

Darum gehts Griechischer Bergsteiger stirbt nach Absturz im Mont-Blanc-Massiv

Unfall im berüchtigten «Todeskorridor» aufgrund von technischem Fehler und Müdigkeit

Über 100 Bergsteiger kamen bereits im Couloir du Goûter ums Leben

AFP Agence France Presse

Ein Bergsteiger aus Griechenland ist im Mont-Blanc-Massiv in den französischen Alpen ums Leben gekommen. Der rund 30 Jahre alte Mann sei aufgrund eines technischen Fehlers im Abschnitt Couloir du Goûter, der manchmal auch «Todeskorridor» genannt wird, mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Bergwacht am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Mann sei allein unterwegs gewesen, habe einen «grossen Rucksack» getragen und sei mutmasslich wegen «Müdigkeit» oder «mangelnder Wachsamkeit» abgestürzt. Am späten Vormittag wurde er demnach von Rettungskräften geborgen.

Der gefährlichste Abschnitt der Mont-Blanc-Route

Der Mont Blanc, der höchste Berg Westeuropas, ist ein beliebtes Ziel für Bergsteiger. Der Klimawandel trägt jedoch dazu bei, dass der Permafrost zurückgeht und sich immer häufiger grosse Felsbrocken lösen.

Über hundert Bergsteiger sind bereits im Couloir du Goûter ums Leben gekommen. Der gefährlichste Abschnitt der Mont-Blanc-Route ist für Steinschläge im Sommer berüchtigt.