Ein 32-jähriger Bergsteiger, der seit Sonntag im Allgäu vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Laut Polizei stürzte er auf österreichischem Gebiet etwa 100 Meter in die Tiefe. Der Mann war allein auf einer Bergtour unterwegs.

Die Schänzlespitze liegt an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Foto: Wikipedia

Darum gehts Vermisster Bergsteiger im Allgäu tot aufgefunden

32-Jähriger stürzte vermutlich selbstverschuldet ab

Mann fiel etwa hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände

AFP Agence France Presse

Ein seit Sonntag im Allgäu vermisster Bergsteiger ist tot. Der Leichnam des zuletzt am Prinz-Luitpold-Haus an der Schänzlespitze (D) geortete 32-Jährige sei unterhalb der Lärchwand auf österreichischem Gebiet gefunden worden, teilte die Polizei in Kempten am Dienstag mit.

Der Mann befand sich demnach allein auf einer Bergtour. Den ersten Ermittlungen zufolge rutschte er vermutlich selbstverschuldet aus und stürzte etwa hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab.