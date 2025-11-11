Die Schänzlespitze liegt an der Grenze zwischen Bayern und Österreich.
Foto: Wikipedia
Darum gehts
- Vermisster Bergsteiger im Allgäu tot aufgefunden
- 32-Jähriger stürzte vermutlich selbstverschuldet ab
- Mann fiel etwa hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
AFPAgence France Presse
Ein seit Sonntag im Allgäu vermisster Bergsteiger ist tot. Der Leichnam des zuletzt am Prinz-Luitpold-Haus an der Schänzlespitze (D) geortete 32-Jährige sei unterhalb der Lärchwand auf österreichischem Gebiet gefunden worden, teilte die Polizei in Kempten am Dienstag mit.
Der Mann befand sich demnach allein auf einer Bergtour. Den ersten Ermittlungen zufolge rutschte er vermutlich selbstverschuldet aus und stürzte etwa hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab.