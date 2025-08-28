F-16-Kampfjet stürzt bei Proben für Flugshow ab

In Polen ist ein F-16-Kampfjet abgestürzt. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Radom. Der Jet war für Proben einer späteren Flugshow in der Luft.

1/4 Auf dem Video ist zu sehen, wie der Jet ins Bild fliegt. Foto: x

Johannes Hillig Redaktor News

Erst donnert ein F-16-Kampfjet über den Himmel von Radom. Doch dann stimmt etwas nicht. Die Maschine stürzt zu Boden und geht kurz darauf in Flammen auf. Die Aufnahmen kursieren gerade in den sozialen Medien. Der Absturz fand in der Nähe des Flughafens von Radom statt, wie mehrere polnische Zeitungen berichten. Der Kampfjet war demnach für Proben in der Luft und bereitete sich auf eine Flugshow vor.

Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist unklar. Im Video ist zu sehen, wie junge Zuschauer fassungslos die Hände über den Kopf zusammenschlagen und auf Polnisch immer wieder «Nein, nein» sagen.

Bis zu 2400 km/h schnell

Polens Innenminister Tomasz Siemoniak (58) zeigt sich geschockt. «Das ist ein sehr dramatischer Moment für die polnische Luftwaffe. Das ist der erste Absturz einer F-16», sagte er dem TV-Sender TVN24.

Die einstrahligen F-16-Jets des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin erreichen nach Angaben der US-Luftwaffe Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 2400 Stundenkilometern und können mehr als 860 Kilometer entfernt liegende Ziele anfliegen, ihre Raketen abfeuern und zum Startpunkt zurückkehren.