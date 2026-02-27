Darum gehts
- Ein Tram der Linie 9 entgleiste am Freitag in Mailand tödlich
- Eine neue Tramlink-Strassenbahn prallte gegen ein Gebäude
- Zwei Personen kamen dabei ums Leben
- Einführung der Tram vor wenigen Tagen
Die Bilder sehen schlimm aus: Ein Tram der Linie 9 ist am Freitag in Mailand auf der Via Vittorio Veneto in der Nähe von Porta Venezia entgleist und gegen ein Gebäude geprallt. Das berichtet «Milano Today».
Bei dem Unfall kamen zwei Personen ums Leben. 38 weitere wurden verletzt. Zur Tragödie kam es kurz vor 16.15 Uhr. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.
Rettungskräfte waren schnell vor Ort: Sechs Ambulanzen, ein Notarztwagen und Feuerwehrleute kümmerten sich um die Fahrgäste und die Bergung der Opfer. Eine Person, die unter dem Fahrzeug eingeklemmt war, konnte nur noch tot geborgen werden.
Tochterfirma von Stadler Rail ist der Hersteller
Der Unfall soll eine der neuen Tramlink-Strassenbahnen betreffen, die erst vor wenigen Tagen in Mailand in Betrieb genommen wurden. Diese moderne Fahrzeuggeneration gehört zu einer Flotte von 74 neuen Strassenbahnen, die von ATM, dem Mailänder Transportunternehmen, angeschafft wurden. Ihr Ziel ist es, ältere Fahrzeuge innerhalb der nächsten zwei Jahre zu ersetzen – mit Ausnahme der historischen Carrelli-Strassenbahnen, die weltweit als Wahrzeichen der Stadt bekannt sind.
Die neuen Trams wurden alle von Stadler Valencia gebaut, einer Tochterfirma von Stadler Rail.