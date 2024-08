Während einer Einweihungsparty ist ein Balkon in Hamburg plötzlich in die Tiefe gestürzt. Sechs Menschen wurden dabei verletzt.

Horror-Unfall in Hamburg (D)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren mit rund 60 Helfern im Einsatz. (Symbolbild)

Beim Abbruch eines Balkons in Hamburg sind sechs Menschen rund neun Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr erlitt ein Verunglückter schwere Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden mittelschwer und drei leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Spitäler gebracht.

Der Balkon war am Mittwochabend aus unbekannten Gründen abgeklappt. Die teilweise abgebrochene Balkonplatte hing noch in der Verankerung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses fest. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Grossaufgebot an.

Wie deutsche Medien berichten, hatten die Verletzten den Einzug gefeiert. Einer der Betroffenen war gerade erst gezügelt. Um an die Abgestürzten zu gelangen, mussten die Helfer demnach zunächst Zäune und Büsche entfernen. Während des Einsatzes im Stadtteil Langenhorn bestand zudem die Gefahr, dass sich die Balkonplatte aus der verbliebenen Verankerung lösen und abstürzten könnte. Vorsorglich wurden daher die Bewohner der darunterliegenden Wohnungen in Sicherheit gebracht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren mit rund 60 Helfern im Einsatz.