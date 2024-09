Bei einem schweren Arbeitsunfall in Deutschland mit einem umgestürzten Kran an einer Talsperre im thüringischen Bad Lobenstein ist am Mittwoch ein Arbeiter ums Leben gekommen.

Horror-Unfall in Deutschland

Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig.

Während Arbeiten an einer Brücke ist ein tonnenschwerer Kran umgestürzt. Ein Mann kam dabei ums Leben. Es soll sich ersten Informationen um den Kranführer handeln, wie die «Bild» berichtet.

Der Baukran an der Bleilochtalsperre stürzte gegen Mittag aus zunächst unbekannter Ursache um, wie die Polizei in Saalfeld an der Saale mitteilte. Mindestens ein weiterer Arbeiter wurde schwer verletzt.

Grösster Stausee Deutschlands

Das Unglück ereignete sich demnach an einer Baustelle im Ortsteil Saaldorf an der Bundesstrasse 90 im Saale-Orla-Kreis. Laut einer Polizeisprecherin befindet sich die Baustelle an einer Brücke, die über die Bleilochtalsperre führt. Die Polizei nannte zu den Hintergründen und der Ursachen «aus ermittlungstaktischen Gründen» zunächst keine Details. Zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten waren im Einsatz.

Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Die Bleilochtalsperre gilt mit einem Volumen von 215 Millionen m3 als grösster Stausee Deutschlands. Zum Vergleich: Der Sihlsee, der grösste Stausee der Schweiz, hat nur 96,5 Millionen m3.