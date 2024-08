In Jamaika hat ein Hai einen Schüler angegriffen und getötet. Jahmari R. (†16) wurde nach einer Speerfisch-Tour vor Falmouth tot geborgen.

Horror-Tod in der Karibik

1/4 Ein 16-jähriger Schüler wurde am Dienstag tot aus dem Wasser geborgen.

Schock auf Jamaika: Am Dienstagmorgen wurde am Fischerstrand von Falmouth die verstümmelte Leiche von Jahmari R.* geborgen. Der 16-jährige Schüler fiel vermutlich einem Haiangriff zum Opfer, als er am Vortag Speerfischen war.

Dem Teenager fehlten der Kopf und der linke Arm, als sein Körper ans Ufer gebracht wurde. Jahmaris Vater Michael R. sagt zum «Jamaica Observer»: «Ich kann nicht glauben, dass er gestern alleine ins Meer gegangen ist und dann das passiert ist. Es ist traurig. Ich fühle mich so schlecht.» Er habe seinen Sohn oft vor den Gefahren des Speerfischens gewarnt, sagt der Taxifahrer unter Tränen.

Biss ihm ein Tigerhai den Kopf ab?

Laut Fischer Christopher Reynolds entdeckten Taucher bei der Suche nach dem zunächst als vermisst gemeldeten Schüler einen riesigen Tigerhai in den Gewässern. Dies kurz nachdem sie Jahmaris abgetrennten Arm gefunden hatten. «Alle Fischer fuhren hinaus, und während sie tauchten, um ihn zu bergen, sahen sie den grossen Hai», so Reynolds zur Zeitung. «Sie haben auf ihn geschossen, aber sie haben ihn nicht erwischt.» Er fordert nun, dass der Hai gejagt und getötet wird.

Fritz Christie von der örtlichen Fischervereinigung vermutet, dass der Hai einem Kreuzfahrtschiff in die Bucht gefolgt sein könnte. «Es sieht so aus, als wäre ein grosser Hai dem Schiff gefolgt», erklärt sie. «Als das Schiff abfuhr, hat der Hai das Gebiet nicht verlassen. Der Jugendliche ging hinaus und wurde von dem Hai angegriffen.» Christie mahnt alle Taucher und Speerfischer zur Vorsicht, wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen sind.

Die Polizei hat derweil Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall aufgenommen, der die Gemeinde zutiefst erschüttert hat. Laut Christie ist es in der Region der erste tödliche Haiangriff seit vielen Jahren.

*Name bekannt