Kurz zusammengefasst 27-Jähriger soll in Hessen Kinder sexuell missbraucht haben

Der Vorfall ereignete sich während einer Feier in Ginsheim-Gustavsburg

Der Vorfall ereignete sich während einer Feier in Ginsheim-Gustavsburg

Der Täter wurde von Hausbewohnern festgehalten bis Polizei eintraf

Ein Mann wurde nach einem mutmasslichen sexuellen Missbrauch verhaftet (Symbolbild). Foto: imago/McPHOTO

AFP Agence France Presse

Während die Kinder friedlich schlafen, schleicht sich ein Fremder in ihre Zimmer: Was wie aus einem Albtraum klingt, geschah am Samstagabend in Ginsheim-Gustavsburg nahe Frankfurt am Main (D). Einem 27-Jährigen wird vorgeworfen, zwei Kinder während einer Feier sexuell missbraucht zu haben. Unbemerkt betrat er das Wohnhaus der Familie, in dem die Festlichkeiten gerade stattfanden.

Anschliessend soll er in die Zimmer zweier schlafender neunjähriger Kinder gegangen sein und sich dort an ihnen vergangen haben. Er konnte geschnappt werden: Bewohner des Hauses bemerkten den Mann schliesslich und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der 27-Jährige wurde festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Montag Untersuchungshaft an.

Der 27-Jährige wird in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Tatvorgang dauern an.