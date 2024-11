Horror-Mord in Pakistan «Sie verbrannten ihr Gesicht und zerstückelten sie in Dutzende Stücke»

Ein heimtückischer Mord an einer schwangeren Frau erschüttert Pakistan. Die Leiche des Opfers wurde in Stücke gehackt und anschliessend in der ganzen Stadt Daska verteilt. Das Motiv ist schier unglaublich.