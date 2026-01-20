DE
FR
Abonnieren

Horror jedes Passagiers
Flugzeug verliert Rad bei Landung

Bei der Landung eines United-Fliegers in Orlando spickt am Sonntag plötzlich ein Vorderrad weg. Die Landung wird für die 165 Passagiere ziemlich holprig.
Publiziert: 07:26 Uhr
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen