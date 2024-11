Der Vorfall ereignete sich in einem Zug etwa 30 Kilometer von Paris entfernt (Symbolbild). Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Vorortzug östlich von Paris ist einem Menschen mit einem Beil die Hand abgeschlagen worden. Ein weiterer wurde durch Beilhiebe schwer am Kopf verletzt, hiess es am Montag in Polizeikreisen. Die Hintergründe waren zunächst nicht klar. Insgesamt seien vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen nur leicht.

An der gewaltsamen Auseinandersetzung seien auch Minderjährige beteiligt gewesen. Der Vorfall ereignete sich in einem RER-Zug im Bahnhof von Ozoir-la-Ferrière etwa 30 Kilometer östlich von Paris.

