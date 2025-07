Ein Knabe wurde in Thessaloniki ins Koma versetzt. Zuvor hatte er sich mit Bakterien infiziert. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Schock im Ferienparadies: in Thessaloniki hat sich ein Knabe (8) mit gefährlichen Bakterien infiziert. Der Gesundheitszustand des Jungen ist kritisch, da sein Gehirn und seine Lunge befallen wurden. Die Ärzteschaft musste ihn schliesslich in ein künstliches Koma versetzen und kämpft nun verzweifelt um sein Leben.

Um eine Unterkunft in der Nähe des Spitals zu finden, setzten die Eltern einen Hilferuf in den sozialen Medien ab. Mit Erfolg: schon kurz darauf konnten die beiden eine Wohnung in der Nähe des Krankenhauses mieten, um ihrem Sohn in dieser schweren Zeit beizustehen.

Dieser Beitrag wurde von Blick Serbien übernommen.