Ein 72-jähriger Mann hat in der Ukraine fünf Menschen mit einer Axt und einem Hammer erschlagen. Der Angriff ereignete sich am Dienstagmorgen.

Tatwaffen waren Axt und Hammer, Motiv zunächst unklar laut Polizei

Opfer: zwei Männer, zwei Frauen, ein 56-Jähriger; Verdächtiger festgenommen

In der Ukraine hat ein 72-jähriger Mann fünf Menschen in einer Unterkunft für Binnenflüchtlinge mit einer Axt und einem Hammer getötet. Das Motiv für den Angriff blieb zunächst unklar, aber die Polizei der westukrainischen Region Riwne teilte am Dienstag mit, dass sich um einen «häuslichen Konflikt» gehandelt habe.

Letzterer habe sich zu einer «Schlägerei» zwischen Bewohnern der Unterkunft entwickelt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in einem ehemaligen Schulgebäude, in dem Flüchtlinge aus dem Osten und Zentrum der Ukraine leben.

Drei Männer und zwei Frauen unter Opfern

Fünf Menschen seien ihren Verletzungen vor Ort erlegen, teilte die Polizei mit. Unter den Opfern waren demnach zwei Männer im Alter von 60 und 68 Jahren und zwei Frauen im Alter von 78 und 81 Jahren aus der ostukrainischen Region Donezk. Ausserdem starb ein 56-Jähriger aus der zentralen Region Kirowohrad.

Der Verdächtige, selbst ein Flüchtling aus der von Russland angegriffen Region Donezk, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen. Demnach wurden Ermittlungen wegen vorsätzlichen Mords eingeleitet.