Flugzeugunglück in Australien: Am Mittwoch krachte eine kleine Maschine auf einen Flughafen nördlich von Adelaide. Zwei Insassen starben. 11 Personen, die in einem Hangar gearbeitet hatten, mussten mit schweren Brandverletzungen hospitalisiert werden.

Janine Enderli Redaktorin News

Schlimmes Flugzeugunglück in Australien! Ein Kleinflugzeug verunfallte am Mittwoch nördlich von Adelaide – der Pilot und ein Passagier starben. Rettungskräfte sind vor Ort.

Berichten zufolge ist das Flugzeug in einen Hangar gestürzt. Dadurch wurde ein Grossbrand ausgelöst. Bei ihrer Ankunft meldeten die Einsatzkräfte eine «erhebliche» Rauchentwicklung, wie das Nachrichtenportal 7News berichtet. 11 Personen mussten mit Brandverletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Angus Mitchell, Leiter des Australian Transport Safety Bureau (ATSB), erklärte, dass der Unfall untersucht werde. «Das ATSB hat ein Team von Verkehrssicherheitsermittlern aus seinen Büros in Canberra und Brisbane entsandt, die auf Flugzeugbetrieb, Wartung und Technik sowie auf menschliche und überlebensrelevante Faktoren spezialisiert sind», sagte er.