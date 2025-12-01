Ein Mann in den Niederlanden wurde zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er seine vier Töchter über 20 Jahre lang sexuell missbraucht und misshandelt hat. Seine Frau muss für zehn Monate ins Gefängnis, da sie teilweise an den Taten beteiligt war.

Darum gehts Mann in Niederlanden zu 16 Jahren Haft für Missbrauch verurteilt

Töchter wurden geschlagen, eingesperrt und unter kalte Duschen gestellt

Vier Söhne ebenfalls misshandelt, wollten aber keine Anzeige erstatten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den Niederlanden ist ein Mann wegen des rund 20 Jahre andauernden sexuellen Missbrauchs und der Misshandlung seiner vier Töchter zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Die Mutter muss für zehn Monate ins Gefängnis, weil sie teils an den Taten beteiligt war, wie das Gericht in Arnheim am Montag mitteilte.

Der sexuelle Missbrauch habe während der gesamten Kindheit der Töchter stattgefunden, bei einer sogar noch, nachdem sie das Elternhaus verlassen hatte. Sie seien immer wieder geschlagen, im Keller eingesperrt und unter kalte Duschen gestellt worden.

Die meisten Misshandlungen waren laut Gericht von dem heute 61-jährigen Mann auf Anweisung oder unter Anstiftung der Ehefrau (59) vorgenommen worden – diese habe ihre Töchter aber auch selbst geschlagen.

«Tiefe Spuren in ihrem Leben hinterlassen»

Wie die Zeitung «De Telegraaf» berichtete, wurden die Kinder unter anderem mit einer Bibel, einer Haarbürste und einem Schürhaken traktiert oder mit blossen Händen verprügelt.

Die Töchter erstatteten mehrfach Anzeige gegen ihre Eltern. «Das ständige Gefühl der Unsicherheit, das Schweigen, der Missbrauch, die Misshandlungen, die Demütigungen, die Unberechenbarkeit beider Elternteile und der enorme Loyalitätskonflikt, in dem sich die Opfer ständig befanden, haben tiefe Spuren in ihrem Leben hinterlassen», heisst es in der Mitteilung des Gerichts. «Ein sicheres Zuhause mit dem Schutz eines Vaters und einer Mutter haben sie während ihrer Kindheit nicht gekannt.»

Auch vier Söhne wurden misshandelt

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP beschrieb die Staatsanwaltschaft die Familie als «sehr verschlossen und gläubig»; sie habe «nach aussen hin den Schein wahren» wollen.

Die Strafe für den Vater entspricht dem Antrag der Anklagevertretung. Gegen die Mutter hatte sie zehn Jahre Haft gefordert, weil sie abgesehen von Misshandlungen auch am sexuellen Missbrauch selbst beteiligt gewesen sein soll. Von letzterem Vorwurf sprach das Gericht sie mangels Beweisen frei.

Das Paar hatte laut ANP auch vier Söhne, die ebenfalls misshandelt worden sein sollen, jedoch keine Anzeige gegen ihre Eltern erstatten wollten.