Die finnische Polizei hat in Helsinki einen Mann aus einem Keller befreit. Er lebte dort offenbar seit Jahrzehnten unter unmenschlichen Bedingungen. Drei Verdächtige wurden festgenommen: Sie sollen ihn ausgebeutet haben.

Darum gehts Finnische Polizei fand 80-jährigen Mann in Keller ohne Fenster

Drei Tatverdächtige festgenommen, Opfer war seit Jahrzehnten dort

Ein etwa 80 Jahre alter Mann hat möglicherweise jahrzehntelang unter unmenschlichen Verhältnissen in einem Keller in Helsinki gelebt. Das teilte die finnische Polizei mit.

Die Beamten fanden den Mann demnach bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in der finnischen Hauptstadt. Er befand sich nach Polizeiangaben in schlechter körperlicher Verfassung und hatte in dem fensterlosen Raum keinen Zugang zu einer Toilette und weder die Möglichkeit, sich zu waschen, noch Essen zuzubereiten. Erste Ermittlungen ergaben demnach, dass der Mann vor mehreren Jahrzehnten dort eingezogen war.

Verdacht auf Menschenhandel

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, nahm die Polizei zwei Männer und eine Frau fest, die allesamt etwa 60 Jahre alt sind und in Helsinki leben. Die Tatverdächtigen seien nicht mit dem Opfer verwandt, kannten es aber schon lange, sagte der Leiter der Ermittlungen, Jari Korkalainen, dem Sender Yle.

Man versuche nun herauszufinden, ob Bewohner des Hauses, in dem der ältere Mann gefunden wurde, Menschenhandel begangen haben, indem sie die Abhängigkeitssituation des Mannes ausnutzten und ihn entwürdigenden Lebensbedingungen aussetzten, hiess es in der Polizeimitteilung. Das Motiv der Tatverdächtigen könnte demnach finanzielle Bereicherung gewesen sein.