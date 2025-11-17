DE
FR
Abonnieren

Horror-Fund in Deutschland
Körperteile von Frauenleiche auf Autobahn entdeckt

Grausiger Fund auf der A45 in Deutschland: Körperteile einer unbekannten Frau entdeckt. Polizei sperrt Autobahn zwischen Olpe-Süd und Freudenberg für Untersuchungen. Mordkommission ermittelt.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Teilen
Anhören
Die Mordkommission ermittelt nach dem Horror-Fund. (Archivbild)
Foto: IMAGO/Chempic

Darum gehts

  • Körperteile einer unidentifizierten Frau auf Autobahn A45 gefunden. Mordkommission eingesetzt
  • Autobahn zwischen Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg für weitere Absuche gesperrt
  • Fund ereignete sich in der Nacht zu Montag in Nordrhein-Westfalen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Auf der Autobahn A45 in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zu Montag Körperteile einer zunächst noch nicht identifizierten Frau gefunden worden.

Für die weitere Absuche sei die Autobahn zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg gesperrt worden, teilte die Polizei in Hagen am Montag mit. Eine Mordkommission wurde demnach eingesetzt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen