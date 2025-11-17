Grausiger Fund auf der A45 in Deutschland: Körperteile einer unbekannten Frau entdeckt. Polizei sperrt Autobahn zwischen Olpe-Süd und Freudenberg für Untersuchungen. Mordkommission ermittelt.

Die Mordkommission ermittelt nach dem Horror-Fund. (Archivbild) Foto: IMAGO/Chempic

Darum gehts Körperteile einer unidentifizierten Frau auf Autobahn A45 gefunden. Mordkommission eingesetzt

Autobahn zwischen Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg für weitere Absuche gesperrt

Fund ereignete sich in der Nacht zu Montag in Nordrhein-Westfalen

AFP Agence France Presse

Auf der Autobahn A45 in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zu Montag Körperteile einer zunächst noch nicht identifizierten Frau gefunden worden.

Für die weitere Absuche sei die Autobahn zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg gesperrt worden, teilte die Polizei in Hagen am Montag mit. Eine Mordkommission wurde demnach eingesetzt.