Höcht umstritten Mexikanischer Präsident setzt Justizreform in Kraft

Trotz scharfer Kritik hat der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador eine umstrittene Justizreform in Kraft gesetzt. Mit der Unterzeichnung durch Obrador am Sonntag (Ortszeit) ist Mexiko das einzige Land, in dem Richter künftig direkt gewählt werden.