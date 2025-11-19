Der Vulkan Semeru auf Java ist erneut ausgebrochen. Die indonesischen Behörden haben die höchste Warnstufe ausgerufen, nachdem eine zwei Kilometer hohe Aschesäule und pyroklastische Ströme beobachtet wurden.

Die Eruption begann der Vulkanologie-Behörde zufolge am Nachmittag (Ortszeit). Foto: AP

Darum gehts Vulkan Semeru auf Java ausgebrochen, Behörden erhöhen Warnstufe auf höchstes Niveau

Pyroklastische Ströme flossen herab, letzter heftiger Ausbruch Ende 2022

Semeru ist mit 3700 Metern höchster Berg auf Java, einer von 130 aktiven Vulkanen



In Indonesien ist der Vulkan Semeru auf der Insel Java ausgebrochen und hat eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel geworfen. Die Behörden in dem südostasiatischen Inselstaat hoben die Warnstufe für den Feuerberg mittlerweile auf das höchste Niveau an.

Die Eruption begann der Vulkanologie-Behörde zufolge am Nachmittag (Ortszeit). Die Aschesäule stieg vom Gipfel rund zwei Kilometer in die Höhe. Gleichzeitig flossen pyroklastische Ströme herab - Lawinen aus heissem Gas und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit an Vulkanhängen herabstürzen. Zuletzt hatte es Ende 2022 einen heftigen Ausbruch gegeben.

Aktivsten Zone der Erde

Der Semeru ist mit seinen knapp 3700 Metern der höchste Berg auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java. Er liegt im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru, der bei Touristen für Krater-Touren beliebt ist.

Der Vulkan ist einer von etwa 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.