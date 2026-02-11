Zum Nato-Verteidigungsministertreffen reist kein US-Minister an. Es ist das zweite Treffen in Folge ohne hochrangige US-Beteiligung.

Die USA werden zum zweiten Mal in Folge nicht auf Spitzenebene bei einem Nato-Ministertreffen vertreten sein. Zum Nato-Verteidigungsministertreffen an diesem Donnerstag kommt statt Minister Pete Hegseth Staatssekretär Elbridge Colby.

Das bestätigte Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Im Dezember hatte bereits US-Aussenminister Marco Rubio seine Teilnahme an einem lange geplanten Nato-Treffen in Brüssel abgesagt.

Dass US-Minister nicht persönlich an einem formellen Nato-Treffen teilnehmen, ist höchst ungewöhnlich. So schrieb die langjährige frühere Nato-Sprecherin Oana Lungescu (2010-2023) nach dem Bekanntwerden erster Gerüchte über die Absage von Hegseth im sozialen Netzwerk Linkedin, es wäre vermutlich das erste Mal in der Bündnisgeschichte, dass es zwei aufeinanderfolgenden Nato-Ministertreffen ohne einen US-Minister gebe.

Sendet «schlechtes Signal»

Dies sende zu einem sehr angespannten Zeitpunkt in den transatlantischen Beziehungen ein «schlechtes Signal» und werde die Sorgen anderer Verbündeter über das US-Bekenntnis zur Nato nur weiter verstärken.

Zuletzt hatte vor allem der Streit um Grönland für Ärger innerhalb der Allianz gesorgt. In diesem hatte US-Präsident Donald Trump zeitweise mit Strafzolldrohungen einen Verkauf der riesigen Arktisinsel an sein Land erzwingen wollen. Sein Vorgehen begründete er mit der Behauptung, dass das zu Dänemark gehörende Territorium sonst nicht vor Russland und China sicher sei.

Rutte spielte die Entscheidung von Hegseth hingegen herunter. Er sagte, seine Kontakte mit den Spitzenpolitikern im Weissen Haus, im Pentagon und im Aussenministerium seien so intensiv wie eh und je. Natürlich sei die Nato wichtig, aber die Amerikaner müssten sich beispielsweise auch um den Pazifikraum kümmern. «Ich akzeptiere voll und ganz, dass nicht immer die ranghöchsten Minister hier sein können», sagte er. Zudem sei Colby, ein sehr wichtiger Mann, mit Verantwortung für die politischen Leitlinien, fügte er hinzu.