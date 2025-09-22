Schweizer Hochzeitskorso blockiert deutsche Autobahn

Ein Hochzeitskorso sorgt für Chaos auf einer deutschen Autobahn. Die Sportwagen mit Schweizer Kontrollschildern drosselten das Tempo auf 20 km/h und behinderten den Verkehr. Polizei sucht Zeugen und Betroffene.

Eine Hochzeitsgesellschaft mit überwiegend Schweizer Nummernschildern hat am Sonntag die Autobahn A98 im südbadischen Binzen blockiert. Mehr als ein Dutzend «hochmotorisierte Sportwagen» bremsten den Verkehr auf weniger auf 20 km/h herunter, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

Der Tross behinderte gegen 16.30 Uhr den Verkehr auf der Autobahn in Richtung Lörrach. Die Hochzeitsgesellschaft machte Filmaufnahmen und Fotos von der Aktion. Sie verliess die Autobahn bei Lörrach, wo die Verkehrspolizei Weil am Rhein einzelne Fahrzeuge identifizieren konnte.

Sie hat Ermittlungen wegen Nötigung im Strassenverkehr eingeleitet. Zudem sucht die Verkehrspolizei Zeugen sowie Personen, die durch das Fahrverhalten der Gruppe genötigt wurden, wie es im Communiqué heisst.