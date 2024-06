Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Die Menschen verzweifeln in der Gluthitze in Mekka.

52 Grad Celsius und praller Sonnenschein: Unter diesen extremen Bedingungen findet in Mekka, Saudi-Arabien, in diesen Tagen die muslimische Pilgerfahrt Hadsch statt. Die Gluthitze resultierte offiziellen Angaben zufolge bisher in mindestens 90 Toten. Die Zahl der Opfer steigt weiter an.

Die Wallfahrt begann in Mekka am Freitagabend. Am Montagmittag teilte der saudische Wetterdienst mit, dass in Mekka fast 52 Grad Celsius im Schatten gemessen wurden. In den nächsten Tagen soll die Gluthitze nicht abklingen.

Die genaue Opferzahl geht auseinander. Als gesichert gilt laut Angaben von lokalen Nachrichtenagenturen der Tod von 60 jordanischen und 23 tunesischen Pilgern. Ägyptische Diplomatenkreise trauern um 323 gestorbene Landsleute. Auch Iran, Indonesien und Senegal meldeten Opfer. Die Nachrichtenagentur AFP rechnet mit mindestens 577 Opfern und beruft sich dabei auf Diplomatenangaben.

Jeder gesunde Muslim soll Pilgerfahrt machen

Die Agentur Reuters konnte diese Zahlen bisher nicht unabhängig bestätigen. Viele der Todesfälle seien auf die extreme Hitze zurückzuführen, teilten Familienangehörige in sozialen Medien mit. Andere Familien suchten weiterhin in saudischen Spitälern nach vermissten Angehörigen. Bilder zeigen, wie erschöpfte Menschen um ihre Liebsten trauern.

Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Die Pilgerfahrt soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, einmal im Leben unternommen werden. Viele der Rituale werden unter freiem Himmel und zu Fuss abgehandelt. Besonders für ältere Menschen kann dieses Vorhaben unter extremen Bedingungen – wie sie momentan vorherrschen – prekär werden.

Die Behörden riefen Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen, sich zur besonders heissen Mittagszeit nicht draussen aufzuhalten und genug zu trinken.