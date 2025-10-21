Sanae Takaichi wurde zur ersten Ministerpräsidentin Japans ernannt. Die 64-jährige LDP-Parteichefin erhielt die Mehrheit der Stimmen im Unterhaus und wird nach einem Treffen mit Kaiser Naruhito offiziell ihr Amt antreten.

Darum gehts Sanae Takaichi zur ersten Ministerpräsidentin Japans ernannt

Takaichi gilt als nationalistische Hardlinerin in der Liberaldemokratischen Partei

Die 64-jährige Politikerin erhielt in der ersten Wahlrunde die Mehrheit

Das Unterhaus des japanischen Parlaments hat die Parteichefin der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi (64), zur ersten Ministerpräsidentin des Landes ernannt. Die 64-Jährige als nationalistische Hardlinerin geltende Politikerin erhielt am Dienstag bereits in der ersten Wahlrunde die Mehrheit der Stimmen. Nach einem Treffen mit dem japanischen Kaiser Naruhito (65) im Laufe des Tages wird sie ihr Amt offiziell antreten.

Takaichi und der Vorsitzende der rechtsgerichteten Oppositionspartei JIP, Hirofumi Yoshimura (50), hatten am Montag einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und machten damit den Weg frei für ihre Wahl zur Regierungschefin durch das Parlament. Takaichi wird die erste Frau an der Spitze der Regierung in der Geschichte Japans sein.

Die als nationalistische Hardlinerin geltende Takaichi war Anfang des Monats zur Parteivorsitzenden der regierenden LDP gewählt worden. Ihr Vorhaben, Regierungschefin zu werden, war jedoch zunächst am Zusammenbruch der bis dahin amtierenden Regierungskoalition gescheitert. Die Komeito-Partei hatte nach 26 Jahren die Koalition mit der LPD verlassen und damit eine innenpolitische Krise ausgelöst. Durch das Bündnis mit der JIP konnte Takaichi nun diese Krise überwinden.