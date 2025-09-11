Jair Bolsonaro ist vom Obersten Gericht in Brasilien verurteilt worden. Dem 70-Jährigen drohen wegen eines versuchten Staatsstreichs über 40 Jahre Haft.

Jair Bolsonaro steht bereits seit Anfang August unter Hausarrest. Foto: AFP

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines versuchten Staatsstreichs verurteilt worden. Eine Mehrheit von vier Richtern am Obersten Gericht in Brasilien sprach den 70-Jährigen am Donnerstag in einem historischen Urteil schuldig. Dem rechtsgerichteten Politiker droht eine Freiheitsstrafe von mehr als 40 Jahren.

Bolsonaro steht bereits seit Anfang August wegen Verstössen gegen Gerichtsauflagen unter Hausarrest und wird wegen Fluchtgefahr überwacht.

