DE
FR
Abonnieren

Historischer Entscheid in Brasilien
Ex-Präsident Bolsonaro wegen Putschversuchs verurteilt

Jair Bolsonaro ist vom Obersten Gericht in Brasilien verurteilt worden. Dem 70-Jährigen drohen wegen eines versuchten Staatsstreichs über 40 Jahre Haft.
Publiziert: vor 11 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Jair Bolsonaro steht bereits seit Anfang August unter Hausarrest.
Foto: AFP

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines versuchten Staatsstreichs verurteilt worden. Eine Mehrheit von vier Richtern am Obersten Gericht in Brasilien sprach den 70-Jährigen am Donnerstag in einem historischen Urteil schuldig. Dem rechtsgerichteten Politiker droht eine Freiheitsstrafe von mehr als 40 Jahren.

Bolsonaro steht bereits seit Anfang August wegen Verstössen gegen Gerichtsauflagen unter Hausarrest und wird wegen Fluchtgefahr überwacht.

+++ Udate in Kürze

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen