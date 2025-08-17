In einem Restaurant im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurde am Sonntagmorgen das Feuer eröffnet. Dabei kamen drei Männer ums Leben. Die Hintergründe sind unklar.

Jessica Tisch von der New Yorker Polizei bei der Pressekonferenz nach der Schiesserei. Foto: Screenshot NYP

Darum gehts Drei Männer bei Schiesserei in Brooklyn-Restaurant getötet, acht verletzt

Vorfall ereignete sich nach Ladenschluss, Hintergründe noch unklar

Restaurant 2022 eröffnet, bietet amerikanische und karibische Küche sowie DJ-Bar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gegen 3.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Polizei in New York informiert, dass Schüsse in einem Restaurant in Brooklyn gefallen seien. Dabei kamen drei Männer ums Leben. Darunter ein 27-Jähriger und ein 35-Jähriger. Acht weitere Personen wurden dabei verletzt und ins Spital gebracht, wie Jessica Tisch von der New Yorker Polizei bei einer Pressekonferenz bekannt gab. Bei den Schussopfern handelte es sich demnach um acht Männer und drei Frauen.

Die Hintergründe sind unklar. Die Zahl von 36 gefundenen Patronenhülsen am Tatort liessen demnach auf mehrere eingesetzte Schusswaffen und auch mehrere Schützen schliessen. Bisher sei niemand gefasst. Tisch sprach von einer schrecklichen Schiesserei, die auch für die Millionenmetropole New York nicht normal sei.

Überwachungskameras werden ausgewertet

Die Schüsse fielen nach Ladenschluss. Das Restaurant hatte also nicht mehr regulär geöffnet. Laut der «New York Post» wurde das Lokal im Jahr 2022 eröffnet. Neben amerikanischer und karibischer Küche hat das Restaurant eine Bar, in der DJs auflegen können.

Die Polizei ermittelt. Überwachungskameras der umliegenden Strassen sollten ausgewertet werden, um die Täter zu ermitteln.